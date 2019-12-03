Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Antalya il binasında yangın
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İYİ Parti Antalya il binasında yangın

6 saat önce

İYİ Parti Antalya il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı.

İYİ Parti Antalya il binasında yangın, System.String[]

İYİ Parti Antalya il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, zarar meydana geldi.

? Muratpaşa ilçesi Portakalçiçeği Bulvarı'nda yer alan İYİ Parti İl Başkanlığı'nda, saat 11.00 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Partililerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Partililer binayı hemen tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle parti binasında zarar meydana geldi.

Partililer televizyondan grup toplantısını izledikleri sırada önce elektriğin kesildiğini, ardından yangın çıktığını söyledi.

Polis ve itfaiye, yangınla ilgili inceleme başlattı.


İYİ Parti, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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