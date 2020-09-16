İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu yedek üyesi istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Derya Dalmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Dalmaz, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın tutarsız davranışlar içinde bulunduğunu öne sürdü.

Söylem ve eylemlerin birbirini tutmadığını iddia eden Dalmaz, "İktidar için yola çıktık. Bu doğrultuda aktif çalışmaların yapılması gerekiyor, ancak yönetimde böyle bir çabanın olmadığını gördüm. İsmimin bu yönetimde yer almaması için görevimden istifa ettim." dedi.

Dalmaz, parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ise Dalmaz'ın yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifa dilekçesinin kendilerine ulaştığını kaydetti.