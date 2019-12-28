İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı - Son Dakika

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İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı
6 saat önce
İstanbul'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:54 Kaynak: İHA
İstanbul'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Maslak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde, kimliği belirsiz şüphelilerin saldırına uğrayarak darp edilmişti. Yaşanın olayın ardından hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda darp olayına karışanların 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan firari şüphelilerin ise yakalamak çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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