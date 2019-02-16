İyi Parti Başkan Adayı Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı- Kaçak Yapısı Yıkılmasın Diye Yolu...
1 saat önce
İYİ Parti Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı Kaçak yapısı yıkılmasın diye yolu kapattıNEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı.
İYİ Parti
Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Kaçak yapısı yıkılmasın diye yolu kapattı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı. Nevşehir Valiliği
tarafından Kapadokya
Bölgesi'nde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke
otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ve CHP
'nin Uçhisar'da ortak adayı olan Mehmet Türke'nin kendi aracıyla yolu kapatmasının ardından ise jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:13 Kaynak: İHA
İYİ Partili Belediye Başkan Adayı, Kaçak Yapılan Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı
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