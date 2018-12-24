İyi Parti Başkan Adayı Tosun, "Göreve Geldiğimiz Takdirde Bodrum'un Bütün Sorunlarını Çözeceğiz"

İyi Parti Bodrum Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası'nın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

İyi Parti Bodrum Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası'nın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Tosun, göreve geldiği takdirde Bodrum'un bütün sorunlarını çözeceğini açıkladı.



İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Turgutreis Giyim Pazarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlere İyi Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi Adayları Mehmet Onur Şahbaz, Erkan Özşeker, İsmail Uslu ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Başkan Mehmet Tosun ve beraberindekiler, Pazar yerindeki esnafları tek tek dolaşarak, esnaf ile vatandaşların sıkıntı ve isteklerini dinlediler.



Genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mehmet Tosun, Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kendisine destek vermelerini istedi.



Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Başkan Mehmet Tosun, hamur açan bir kadın esnafın elinden oklavayı alarak gözleme hamuru açtı. Pazar esnafının ve vatandaşların sık sık "Başkanım Turgutreis'e güzel bir Pazar yeri istiyoruz" cümlelerine ise Başka Mehmet Tosun; "İnşallah göreve geldiğimiz takdirde bütün sorunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.



Turgutreis Pazar esnafı ziyareti sonrası İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve beraberindekiler, Bodrum Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Yılbaşı eğlence programına katıldı. Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerine birer hediye veren Başkan Mehmet Tosun, öğrencilerin yeni yılını kutladı.



Gün boyu ziyaretlerine devam eden Başkan Mehmet Tosun, gece ise Bodrum Dans Kulübü'nü ziyaret etti. Dans Kulübü Başkanı Fatih Özevezneci'nin daveti üzerine kulübü ziyaret eden Başkan Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası'nı dans yarışmalarında başarı ile temsil eden dans ekibi ile sohbet etti. 4 Ocak 2019 tarihinde Belarus'ta düzenlenecek olan bir yarışmaya katılacak olan Bodrum Dans Kulübü ekibi ise hazırladıkları dans gösterisini Başkan Mehmet Tosun'a sergilediler. Göreve gelmeleri durumunda sosyal ve kültürel belediyecilik yönünde çalışmalarını aralıksız devam eden edeceği belirten Başkan Tosun; "Bodrum isminin yurt dışında tanıtılmasında büyük emeği olan Bodrum Dans Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah göreve geldiğimiz zaman bu güzel ekibimize desteklerimiz devam edecek" dedi. - MUĞLA

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