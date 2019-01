İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçime ilişkin "Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Bugün itibarıyla bu 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında 6 büyükşehir statüsünde bulunan iller de görüşme kapsamına alınmıştır." dedi.



İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, bir ekonomi için, hele hele Türkiye gibi kaynak sıkıntısı çeken ekonomiler için bankacılık sektörünün son derece hayati önem taşıdığını ifade etti.



Bu sektörde yapılacak en küçük hatanın, kar topunun kısa zamanda çığa dönüşmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağına işaret eden Paçacı, "Futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılması ve kredi kartları borçlarının satın alınması Ziraat Bankasının asli görevleri dışındadır. Verilen bu tip görevler ilgili bankanın asli görevini aksatmasına sebep olabilecektir." diye konuştu.



"2019 zor bir yıl"



Paçacı, 2019'un reel sektör açısından son derece zor bir yıl olacağına işaret ederek, bankaların, sorunlu kredilerini "yeniden yapılandırma" adı altında aktif kredileri içerisinde gösterme yoluna gitmesi durumunda ileride telafisi güç problemlere davetiye çıkarılmış olacağını söyledi.



Bu günlerde iktidarın "yerlilik" ve "millilik" kelimelerini diline pelesenk etmiş durumda olduğunu ifade eden Paçacı, Sakarya'da milli silah sanayinin en önemli tesislerinden Birinci Ana Bakım Merkezinin özelleştirilmesiyle ilgili kararı eleştirdi.



İYİ Partinin, ordunun bir parçası olan, ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık artı değer kazandıran bu tesislerin, sonucu şimdiden belli olan satışına karşı olduğunu vurgulayan Paçacı, muhalefet tarafından TBMM'de buna karşı çıkacaklarının altını çizdi.



"Moskova da terör örgütü saymadı"



Türk dış politikasının, asırlara dayanan gelenek, teamülleri ve iyi yetişmiş kadrolarıyla dünyada ve "ateş coğrafyası" olarak bilinen bölgede, bugüne kadar ağırlığını her zaman hissettirdiğine değinen Paçacı, 17 yıllık AK Parti iktidarının devraldığı bu muhteşem birikim ve mirası hovardaca harcadığını, Türk diplomasinin kurul ve kurallarını, diplomatların deneyimlerini hiçe sayarak, kısa vadeli, iç siyasete alet edilen, kişiselleştirilmiş bir çizgiye getirdiğini savundu.



Suriye konusunda son günlerde yaşanan gelişmelerin "aldatılmaktan bıkmayanlar" açısından bir kez daha ders niteliğinde olduğunu öne süren Paçacı, şunları kaydetti:



"Konu sadece ABD'nin tutumuyla da ilgili değildir. Aralık sonunda Moskova'da yapılan görüşmelerde 'terörizm ile mücadele' konusu ele alınmış olmakla birlikte hangi örgütlerden bahsedildiği kayda geçirilememiştir. Bu da PYD/YPG'nin ABD gibi Moskova tarafından da terör örgütü sayılmadığının tezahürüdür.

Stratejik ortaklık yaptığımız ABD'nin ve sıcak ilişkiler kurduğumuz söylenen Rusya'nın terör örgütüne bakışı ortada iken, Türkiye'nin kendi güvenliğini nasıl temin edeceği ve bu sıkışmışlıktan sıyrılıp, milli çıkarları açısından terör örgütüyle nasıl mücadele edeceği büyük bir muammadır.



Amerikalılar 'Bizden izin almadan Fırat'ın doğusuna geçemezsiniz.' demekle kalmamış, kendi deyimleriyle 'Kürtlerin katledilmesine izin veremeyiz.' gibi haksız ve hadsiz bir cümle sarf etmişlerdir. Erdoğan-Putin, Erdoğan-Trump ve Erdoğan-Esad düetlerinin milli çıkarlarımızın korunması açısından bugüne kadar olumlu hiçbir karşılığı olmamıştır. Çünkü ülkelerin dostlukları-düşmanlıkları değil, çıkarları vardır."



"İktidarın güvendiği dağlara kar yağmaya başladı"



Bütün bunların "değerli yalnızlığın" daha da derinleşmekte olduğunu gösterdiğine işaret eden Paçacı, "Sadece Ankara'ya değil, iktidarın güvendiği dağlara ve hatta ovalara da kar yağmaya başlamıştır.

Türk dış politikası 'One Man Show' olmaktan çıkarılmalı, asırlık gelenek ve teamülleri daha fazla göz ardı edilmeden rasyonel bir çizgiye oturtulmalıdır." şeklinde konuştu.



Basın mensuplarının sorularını cevapladı



Cihan Paçacı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"CHP ile yürütülen çalışmalar ne aşamada?" sorusunun yöneltildiği Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Bugün itibarıyla bu 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 il şu an itibarıyla görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmalar sanıyorum bu hafta sonuna kadar bir protokole bağlanacak ve taraflar imza altına aldıktan sonra kamuoyuyla paylaşacaktır."



Paçacı, "Ordu ve Adıyaman'da aday belirlemede bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamadığının" sorulması üzerine, görüşmelerde bu şehirlerle ilgili henüz bir sonuç alınmadığını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

