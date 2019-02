İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, Turgut Temelli Caddesindeki esnafları ziyaret etti.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, Turgut Temelli Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Burada konuşan Ekinci, "Battalgazi ile ilgili bütün projelerimiz hazır" dedi.



Esnaflardan 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Ali Ekinci, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Battalgazi için esnaflardan yardım beklediğini aktardı.



Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Ekinci, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Burada konuşan Ekinci, Battalgazi'deki bütün mahalleler ile ilgili projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Bunun yanında esnaflarımızla ilgili de projelerimiz var, inşallah göreve gelirsek deneyimli ekibimizle birlikte bu projeleri çok kısa bir zamanda hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



Ekinci, "Battalgazi bizim için bir dönüş noktası. Malatya'da oluşan şebekeye 'dur' deme zamanı geldi. Bu sefer her şey iyi olacak. Esnaflarımız arifimizdir arife de tarif yoktur. İnşallah esnafımız tüm dostları ile bize yardımcı olacaklar. Battalgazi'de her şey güzel olacak" dedi.



Esnafın iş durumunun alt seviyede olduğunu aktaran Ekinci, "Birilerinin buna 'dur' demesi lazım ve esnafımızın iş yapması lazım. Sıkmadık el bırakmayacağız, sorunlarını dinlemediğimiz bir insan bırakmayacağız. Biz kazandıktan sonra da yine herkesin yanında olacağız. Kazansak da kazanmasak da her zaman yanında olacağız ve onlara kapımız her daim açık olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

