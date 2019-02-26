Son Dakika Haberleri: İyi Parti Belediye Başkan Adayı Kırmızı: "Esnaflarımızla Uyum İçinde Olacağız"

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Kırmızı: "Esnaflarımızla Uyum İçinde Olacağız"

1 saat önce

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, esnaflarla birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Kırmızı:
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, esnaflarla birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ve bazı encümen adayları bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile esnaf temsilcilerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Adıyaman Berberler, Kuaförler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet İspir, Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş ve Kahveciler Odası Başkanı Sinan Turan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili konuşan Abdulkadir Kırmızı, "Halkta iktidara karşı bir sitem var. Toplumun bütün katmanlarına hitap eden bizlere bu özelliğimizden dolayı büyük bir teveccüh var. Ziyaret ettiğimiz Odalarda sohbet ettiğimiz başkan ve yönetim kurulu üyesi esnaflarımızın hepsi de ekonomik açıdan önlerini göremediklerini ifade ediyorlar. Belediye Başkanlığı yaptığım her iki dönemde olduğu gibi bu defa da esnaflarımızla uyum içinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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