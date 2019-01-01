İyi Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum'u Karış Karış Geziyor

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum'u karış karış geziyorMUĞLA - İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gece gündüz Bodrum'u karış karış gezmeye devam ediyor.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum'u karış karış geziyor



MUĞLA - İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gece gündüz Bodrum'u karış karış gezmeye devam ediyor.Sabah erken saatlerde başlayarak gece geç saatlere kadar esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tosun ilgiyle karşılandı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ziyaretlerine aralıksız devam İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bu yıl Bitez Mahallesi'nde 13. kez düzenlenen Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'ne katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan Tosun'a ilgi büyük oldu. Festivalde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Mehmet Tosun'u, esnaf ve vatandaşlar bağrına bastı.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, bilgi alan Mehmet Tosun, projeleri hakkında da kısa bilgiler verdi. Başkan Mehmet Tosun'un ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten esnaflar da, kendilerini ziyaret ettiği için Tosun'a teşekkür ederek mandalina ikramında bulundular.

"Vatandaşlarımızın kaliteli yaşayabilmeleri için çalışacağız"

Bodrum Mandalina Hasat Festivali sonrası Bitez Mahallesi'ndeki sahil esnafı temsilcileri ile de bir araya gelen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek bilgi alış verişinde bulundu. Bitez Mahallesi'nde ciddi sorunların olduğunu belirten Başkan Mehmet Tosun; "Geçen yıl mahalle genelinde gerçekleştirilen sahil düzenlemelerinde mağduriyetlerin olduğunu biliyoruz. Buralara tekrar el atarak, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Bitez'de ki en büyük sorunlarımızdan biri de köy içinden geçen dere. Bu derenin ıslah edilememesinden kaynaklı en küçük yağışlarda sürekli taşkınlar gerçekleşiyor. Bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bitez Mahallemiz Yarımadamız için önemli bir noktamız. Burada doğamızı, çevremizi ve mandalina bahçelerimizi koruyarak turizmi canlandıracağız ve vatandaşlarımızın burada daha kaliteli yaşayabilmeleri için çalışacağız" diyerek, projeleri hakkında kısa bilgiler verdi.

Toplantıya katılan esnaflar, "Başkanım siz bu makama çok yakışıyorsunuz. Bodrum'un sorunları zaten ortada ve ben canı gönülden inanıyorum ki, siz bu sorunları üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz" demesine üzerine Başkan Mehmet Tosun; "Biz yarımadamızda insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere bu yola çıktık. Sizlerin desteği ile de bu sorunları hızlı bir şekilde çözmek için elimizden geleni yapacağız" diye cevap verdi.

Gittiği tüm mahallelerde coşkuyla karşılanan Tosun'un Bodrum'da çalınmadık kapı, gidilmedik, caddesi, sokağı, mahallesi kalmayacağını açıkladı.

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