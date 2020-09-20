İYİ Parti Beypazarı Gençlik Kolları'ndan şehitlik ziyareti - Son Dakika

İYİ Parti Beypazarı Gençlik Kolları üyeleri, Gaziler Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, gençlik kollarının tertiplediği bu özel günde, şehitliği ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunduklarını söyledi.

Bu toprakları vatan yapanlar için ne yapılsa az olduğunu belirten Türkoğlu, "Öncelikli olarak tüm gazilerimizin gününü kutlarım. Gençlik kollarımızla birlikte şehitlik ziyaretinde bulunduk. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz." dedi.