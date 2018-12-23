İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına Doğan Getirildi
2 saat önce
İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Doğan'ın getirildiği bildirildi.
İYİ Parti Beypazarı
İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Doğan
'ın getirildiği bildirildi.
İYİ Parti İlçe Başkanı Adem Başaran
'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa ettiği ve yerine İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Doğan görevlendirildi.
Doğan, yaptığı açıklamada, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini, ilçe genelinde CHP
ile ittifak çalışmasında olduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:24 Kaynak: AA
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