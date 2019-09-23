Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Bilecik'te üye kaydı için stant kurdu
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İYİ Parti Bilecik'te üye kaydı için stant kurdu

34 dakika önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İyi Parti standını ziyaret etti.

İYİ Parti Bilecik'te üye kaydı için stant kurdu, System.String[]

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İyi Parti standını ziyaret etti.


İyi Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan stantta partinin il, kadın ve gençlik kollarına yeni üye alımları gerçekleştiriliyor. Standı Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses de ziyaret ederek İl Başkanı Soner Hızlı'dan üye kayıtları hakkında bilgi aldı. Şu an için üye kayıt işlemlerine vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatan Gürses, çalışmaların 1 hafta süreceğini anlattı. Genç yaşlı her kesime ulaşmaya hedeflediklerini sözlerine ekleyen Gürses, ziyaret dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Ahmet Gürses, İYİ Parti, Bilecik, Çay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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