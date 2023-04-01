İYİ Parti binasını kurşunlayan şahıs işte böyle yakalandı! Lazerle merminin yeri tespit edildi

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na dün isabet iki kurşun gündemin zirvesine yerleşti. Olayla ilgili muhalefet ve hükümet cephesinden art arda açıklamalar geldi. Fail yakalanırken; bir inşaata giren hırsızları kovalayan bekçinin 7-8 el ateş ettiği, kurşunların tesadüfen İYİ Parti binasına isabet ettiği belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Failin nasıl yakalandığı ve olayın nasıl aydınlatıldığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre olay şöyle şekillendi; İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

LAZER KULLANILARAK MERMİNİN GELDİĞİ YER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İNŞAATIN KAMERALARI İNCELENDİ

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

BEKÇİ, HIRSIZLARIN PEŞİNDEN ATEŞ ETMİŞ

M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

İNŞAAT VE BİNA ARASINDA D100 KARAYOLU GEÇİYOR

M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D100 karayolu geçtiği görüldü.





ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte göz altına alınan inşaat bekçisi M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"KURŞUN GENEL BAŞKANIMIZIN FOTOĞRAFINA DENK GELMİŞ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, dün akşam katıldığı programda söz konusu olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kavuncu, "2 kurşun ne hikmetse İYİ Parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön taraftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var. Ülkede bu tip olayların dönmedi bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye... Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kullanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız." ifadelerini kullandı.