İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı

03.04.2023 00:35
İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı

İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelmeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.'ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelmeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.'ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.
30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal incelemeler sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı. Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı İl Başkanlığını kurşunlayan şahsın serbest bırakılmasına İYİ Parti'den tepki: Ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir İl Başkanlığını kurşunlayan şahsın serbest bırakılmasına İYİ Parti'den tepki: Ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin açıklama Açıklaması İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
00:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydi
00:01 İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı
00:05 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba
00:05 Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni bir fotoğraf ortaya çıktı
23:43 Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı 37 yaşındaki Milatovic oldu
23:55 Şenol Güneş'ten galibiyet ve sezonu kapatan Tayip Talha açıklaması: Dinlenme olarak kabul etsin
23:36 Gerçek bir ağabey! Cenk Tosun, tepkilerin odağındaki Arda Güler'e sahip çıktı
23:10 Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:25 Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım: Lale Orta istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 01:12:01. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti binasına isabet eden merminin balistik inceleme sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement