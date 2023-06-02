İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

02.06.2023 14:42

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E.'ye 2 ayrı suçtan toplamda 9 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası verildi.

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E.'ye 2 ayrı suçtan toplamda 9 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı talepnamede parti binasının kafeterya bölümünün ön camında 1 adet ve 4. katında 1 adet olmak üzere 2 mermi deliğinin tespit edildiği belirtildi.  Şüpheli Melikşah E.'nin atış yaptığı yer ile isabet alan binalar arasında fiziki olarak önünde bir engel bulunmadığının da belirtildiği talepnamede, şüphelinin terör ve örgütsel bağlantılara dair herhangi bir delil ve bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Melikşah E.'nin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Bulundurma ruhsatlı silahı taşıma' suçlarını işlediğine yer verildi. Şüpheli Melikşah E.'nin de kabul etmesi üzerine dosya Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna gönderildi. 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan Melikşah E.'nin 6 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası talep edildi. Ayrıca 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da 3 ay hapis cezası istenirken bu cezaların da hükmün açıklanmasının geri bırakılması istendi. Seri Muhakeme Usulü'ne göre denetleme görevi görmesi için dosya Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme gerekli inceleme ve denetlemeyi yaparak kararı onayladı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İYİ Parti, Melikşah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:32 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:34 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:33 Kılıçdaroğlu, TBMM'de parti sırasındaki koltuğunu da kaybetti
14:27 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:20 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:19 Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor
14:18 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
14:13 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:04 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 15:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement