İYİ PARTİ BİNASINA İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ ŞÜPHELİYE 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E.'ye 2 ayrı suçtan toplamda 9 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı talepnamede parti binasının kafeterya bölümünün ön camında 1 adet ve 4. katında 1 adet olmak üzere 2 mermi deliğinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Melikşah E.'nin atış yaptığı yer ile isabet alan binalar arasında fiziki olarak önünde bir engel bulunmadığının da belirtildiği talepnamede, şüphelinin terör ve örgütsel bağlantılara dair herhangi bir delil ve bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Melikşah E.'nin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Bulundurma ruhsatlı silahı taşıma' suçlarını işlediğine yer verildi. Şüpheli Melikşah E.'nin de kabul etmesi üzerine dosya Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna gönderildi. 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan Melikşah E.'nin 6 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası talep edildi. Ayrıca 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da 3 ay hapis cezası istenirken bu cezaların da hükmün açıklanmasının geri bırakılması istendi. Seri Muhakeme Usulü'ne göre denetleme görevi görmesi için dosya Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme gerekli inceleme ve denetlemeyi yaparak kararı onayladı.