İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe olağan kongresi yapıldı.

İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe olağan kongresi yapıldı.


15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İYİ Parti Durağan İlçe Başkanı Musa Sönmez tarafından İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.


İYİ Parti İlçe Başkanı Mithat Mor, Türk ordusunun arkasında ve milletin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Konuşmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Mithat Mor ve listesi tekrar seçildi.


Kongreye, İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, İYİ Parti Sinop merkez ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

İYİ Parti, Boyabat, Sinop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD patriotları tekrar gönderebilir Ersun Yanal'ın istifasının ardından Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirecek Sınırı geçen göçmenin "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" sözlerine tepki: Nankörlük

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:45:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]