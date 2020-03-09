İYİ Parti Bozkır ilçe başkanlığı olağan kongresi - Son Dakika
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İYİ Parti Bozkır ilçe başkanlığı olağan kongresi

7 saat önce

İYİ Parti Bozkır İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

İYİ Parti Bozkır ilçe başkanlığı olağan kongresi, System.String[]

İYİ Parti Bozkır İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulmasıyla protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

İlçe Başkanı Hasan Dağ, yaptığı konuşmada, "Bugüne kadarki yaptığımız hizmetlerin yanında ilçemiz Bozkır'da tüm etkinliklere katılarak ilçemizdeki tüm kurum kuruluşlarla, tüm siyasi partilerle etkileşimi de koruyarak parti çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Seçimde ilçe başkanı Hasan Dağ tek listeyle girdiği seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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