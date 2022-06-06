İyi Parti: "Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz" - Son Dakika
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İyi Parti: "Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz"

06.06.2022 23:24
İyi Parti: "Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz"

İYİ Parti, “Bir tarafta 10 maaşlı danışmanların sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye’nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” mesajıyla iktidarı eleştiren video yayınladı.

İYİ Parti, "Bir tarafta 10 maaşlı danışmanların sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajıyla iktidarı eleştiren video yayınladı.

İYİ Parti; bir kişinin gece karanlığında ATM'den maaş kartıyla maaşını çekerken, yan taraftaki ATM'ye gelen takım elbiseli kravatlı bir başkasının 10 ayrı maaş çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. "10 maaşlı bu adaletsiz düzen bitecek; yarınlar senin olacak, az kaldı" sesli mesajının verildiği kısa video, şu notla birlikte paylaşıldı:

"Bir tarafta 10 maaşlı danışmanların sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz"

İyi Parti: Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz
İyi Parti: Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz
İyi Parti: Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz
İyi Parti: Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz

YORUMLAR
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İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti 'LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek' 'LGS 2 saat sonra bitecek ve hayat devam edecek'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti: 'Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Parti: "Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz" - Son Dakika
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