İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Torun'un aracına taşlı ve sopalı saldırı

İYİ Parti Buca Başkanı Gamze Bilgen Torun'un, ilçe başkanlığı binasından çıkıp, bindiği otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında araçta bulunan Torun, yaralanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun'un binadan çıkıp, bindiği otomobiline, kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında aracın içinde olan Torun, yaralanmadı. Saldırgan grup, olay sonrası kaçarken, İYİ Parti'li Torun ise polise gidip, şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.