İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ilçe ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, "Millet Bizi Çağırıyor, bizde milletimizin ayağına kadar gidiyor ve dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz" dedi.

Başkan Selahattin Yıldızlar, "GİK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Merkez İlçe Başkanı İlhan Atıcı, Ezine ilçe Başkanı Zühtü Şansal Erdil, Lapseki ilçe Başkanı Yakup Uzun, Kepez Belde Başkanı ve Çanakkale Meclis üyesi Didem Güner ile birlikte Karacaören, Özbek, Musaköy ve Yapıldak köylerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Toplumun her kesimi dertli ama çiftçilerimiz üreticilerimiz daha da dertli. Sorunlarını not aldığımız köy sakinlerimizin dertlerini TBMM'de milletvekillerimiz gündeme taşıyacak. Bizler, 'Köylü milletin efendisidir' sözünü laf olsun diye değil Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, üretimin önemine yaptığı vurguyla kendimize düstur edindik. Çiftçilerimiz, üretecek ki köylerimizde hayat sürsün. Çiftçilerimiz üretecek ki gıda konusunda kendi kendine yetebilen bir millet olmayı sürdürebilelim. Samanı dahi dışarıdan alanlar, büyükbaş hayvanları dışarıdan alanlar ne yazık ki milli bir tarım politikasını üretemezler. Çiftçinin emeğini hasat zamanı desteklemek gerekiyor ki onlarda bir sonraki yılı düşünmesin. Bizler, çiftçilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerine İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in selamlarını ileten Başkan Yıldızlar, misafirperverliklerinden ötürü köy muhtarları Selahi Öztürk, Salih Şahin, Günaysevdik ve Mustafa Büyüksöylemez'e teşekkür etti.