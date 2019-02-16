İyi Parti -Chp Adayının Kapadokya'da Kaçak Yapısı

İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke'nin Uçhisar'da yaptırdığı kaçak otelin de yıkılacak yerler arasında olduğu öğrenildi.

İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke'nin Uçhisar'da yaptırdığı kaçak otelin de yıkılacak yerler arasında olduğu öğrenildi.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bugün itibarıyla kaçak yapıların yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve İYİ Parti ile CHP'nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke'nin de Uçhisar'da vadi içerisinde kaçak otel inşaatı yaptırdığı tespit edilirken otelin yıkılacak yerler arasında olduğu öğrenildi.



CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaaslan'ın da İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen peribacalarında yapılaşma haberinin ardından kaçak yapılarla ilgili CHP olarak mücadele edeceklerini ve kaçak yapı yapanlar hakkında, izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarının söylemesinin ardından İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olan Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke hakkında da suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı ise merak konusu oldu. - NEVŞEHİR

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