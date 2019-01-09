Son Dakika Haberleri: İYİ Parti: CHP ile 20 il için görüşme yapılıyor

İYİ Parti: CHP ile 20 il için görüşme yapılıyor

1 saat önce

Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bugün itibarıyla 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır.

İYİ Parti: CHP ile 20 il için görüşme yapılıyor, System.String[]
Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bugün itibarıyla 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Yaklaşık 20 il de şu an itibarıyla görüşme masasındadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:00 

Ekonomi
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