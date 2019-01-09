İYİ Parti: CHP ile 20 il için görüşme yapılıyor
1 saat önce
Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bugün itibarıyla 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır.
Genel Sekreter Cihan Paçacı
, "Bugün itibarıyla 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara
, İstanbul
, İzmir
hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Yaklaşık 20 il de şu an itibarıyla görüşme masasındadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:00
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