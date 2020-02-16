İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi - Son Dakika

İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi

7 saat önce

İyi Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Hasan Demir, 1. Olağan Kongrede 147 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi, System.String[]

İyi Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Hasan Demir, 1. Olağan Kongrede 147 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.


İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen Olağan Kongreye delegeler ve vatandaşlar katıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve tek liste ile girilen seçimde, 147 delegenin oyunu alan Hasan Demir yeniden başkan seçildi. Demir, bu görevi tekrar kendisine layık gören partililere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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