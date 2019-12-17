İYİ Parti'de başkandan milletvekiline ağır suçlamalar - Son Dakika
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İYİ Parti'de başkandan milletvekiline ağır suçlamalar

7 saat önce

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevinden alınan Av. Ahmet Haluk Terzioğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisliye'ye yönelik ağrı suçlamalarda bulundu.

İYİ Parti'de başkandan milletvekiline ağır suçlamalar, System.String[]

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevinden alınan Av. Ahmet Haluk Terzioğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisliye'ye yönelik ağrı suçlamalarda bulundu.


Kurucu İl Başkanı İbrahim Dumlu'nun istifası ile boşalan İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevine talip olmadığı halde Parti Genel Merkezince görevin kendisine tevdi edildiğini dile getiren Terzioğlu, "Görevi onur duyarak kabul ettim. Milletvekili adayı oluncaya kadar ismi bilinmeyen Naci Cinisli, Millet İttifakı'nın reyleri ile seçildikten sonra; kendisini partinin, teşkilatın, seçmenin ve hatta Erzurum'un üzerinde görmeye başlamıştır. Naci Cinisli; göreve geldiğim ilk günden itibaren, partiyi yandaşları ile yönetme anlayışını terk etmemiştir. Partiyi tabana ve seçmene yayma çalışmalarımız, milletvekili ve yandaşları tarafından sabote edilmiştir" dedi.


Milletvekili, danışmanının sosyal medyada şahsı ve teşkilatı aleyhine paylaşımlar yapmak ve İl Başkanlığı binasında kaba kuvvetle tehdit etmek gibi eylemlerde bulunmalarına karşı çıkmak bir yana, bilakis bu olayları teşvik ettiğini iddia eden Terzioğlu, "Bu tarz şamatalara pabuç bırakacak yapıda olmamamıza rağmen, parti içi çekişmelerin kamuoyuna yansımaması adına sesimizi çıkarmadık. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi ve Teşkilat İşleri Başkanı Koray Aydın ile hiçbir problemim söz konusu olmamıştır. Ancak milletvekili Naci Cinisli'nin İyi Parti Genel Merkezi'ndeki 'Ya ben ya il başkanı' şeklindeki tavrı sebebiyle; parti yöneticilerini, zaten gözü dışarıda olan milletvekilini konjonktürel olarak dinlemek zorunda bırakmıştır. Genel Merkez yönetiminin bu aşamada takınmış oldukları tavrı çok iyi anlıyorum. Teşkilatımın emeklerini muhafaza etmek, Millet İttifakı seçmenlerini hayal kırıklığına uğratmamak ve partiye olan itibarı zedelenmeme adına; Genel Merkez'den gelen istifa çağrısını yanıtsız bıraktım. Teşkilatımla birlikte istifa etmemek için direnmemize rağmen görev değişikliği gerçekleşmiştir" diye konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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