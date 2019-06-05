Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'de bayramlaşma
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İYİ Parti'de bayramlaşma

1 saat önce

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İYİ Parti'de bayramlaşma, System.String[]
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il başkanlığında düzenlenen programda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İl Başkanı Süleyman Bozkurt birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Ataş ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.
Programa, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:45 Kaynak: AA
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