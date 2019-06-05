İYİ Parti'de bayramlaşma
1 saat önce
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İYİ Parti Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:45 Kaynak: AA
İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il başkanlığında düzenlenen programda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş
ve İl Başkanı Süleyman Bozkurt
birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Ataş ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.
Programa, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı
, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
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