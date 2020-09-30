İYİ Parti'de gerginlik (1) - Son Dakika

İYİ Parti'de gerginlik (1)
İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili ile görevliler arasında gerginlik çıktı.
İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili ile görevliler arasında gerginlik çıktı.
İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, partide krize yol açan 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi. Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti.
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Şaduman UNUTMAZ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA,
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