İyi Parti'de İstifa Bilmecesi

İYİ Parti'den 70 kişinin istifa ettiğini duyurmak için Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan 20 kişilik gruba partinin İl Başkanı Hasan Eryılmaz'dan cevap geldi.

İYİ Parti'den 70 kişinin istifa ettiğini duyurmak için Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan 20 kişilik gruba partinin İl Başkanı Hasan Eryılmaz'dan cevap geldi. Eryılmaz, 70 kişilik listedekilerin çoğunun istifadan haberi olmadığını, bazılarının çok eskiden istifa ettiğini bazılarının da partiden ihraç edilen kişiler olduğunu ifade etti.



Manisa'da bugün adliye binası önünde basın açıklaması düzenleyen 20 kişilik grup İYİ Parti Manisa İl Teşkilatından 70'in üzerinde kişinin bugün istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden gruba cevap veren İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise açıklamayı yapan kişinin daha önceden partiden ihraç edildiğini, yayınlanan listedekilerin çoğunun haberi olmadığını bazılarının da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen milletvekili Tamer Akkal'ın yakınları olduğunun altını çizdi.



'İstifa ettim' dedi ihraç edildiği ortaya çıktı



Manisa Adliyesi önünde istifa eden grup adına açıklamayı yapan İYİ Parti'nin kurucu İl Başkan Yardımcılarından Murat Türkekal'ın 15 gün önce partinin genel başkanı ve genel başkan yardımcılarına hakaretten dolayı disiplin suçuyla partiden ihraç edildiği iddia edildi. İstifa eden grup adına açıklamayı yapan Murat Türkekal, "Büyük umutlar ki, umutlarımız Türkiye'nin geleceğinin iyi olmasıydı. Atatürkçü, vatansever, Kuvay-i Milliye ruhu içinde bir cesur hareketi, bir gençlik hareketi, bir kadın hareketinde görev yapabilmek ve hizmet edebilmek için İYİ Parti'nin kurucu il ve ilçe delegeleri, üyeleri, neferleri olduk, yönetimlerinde yer aldık. Ancak bugün geldiğimiz noktada yapılan ittifaklar, milletvekillerinin istifasına sebep olmuş, partili il başkanı planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratarak ve yıldırarak dağıtmıştır. Seçilmiş yönetimlerin genel merkezce istifaya davet edilerek atamalarla Türkiye çapında yola çıktıklarını yolda bırakarak başka amaçlara, plan, projelerin ortaya konulduğunu şaşkınlık ve üzüntüyle izledik. Teşkilatın nasıl genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine oyun ve teşkilatlanmanın ne olduğunu, dava insanı olmanın gerektiğinden bihaber olan ve hatta normal şartlarda değil bir davayı temsil yeteneğine sahip olmak, kendini bile ifade edebilmekten uzak kişilerin elinde oyuncak edilmesine şahit olduk. Yerel seçim atmosferine girilen bugünlerde Manisa İl Başkanı ve Genel Merkezdeki destekçilerinin Büyükşehir belediye başkanlığını mevcut belediye başkanına, ilçe belediyelerini CHP, AK Parti ve MHP'ye, belediye meclis üyelerini de eşe dosta altın tabaklarda ikram ettiklerini gördük. Yalnızca kendisine inanarak yola çıktığımız Genel Başkanımız adına üzülüyoruz. Ona güvenen yüz binlerce insanla arasına genel merkezde duvarlar örüldüğünde her şeyden önce ülkemiz genelinde mücadelesini verdiğimiz demokrasinin zedelendiğini ve neticesinde partililerin sesinin duyulmaz olduğunu, il başkanı tarafından da teşkilatların dolgu malzemesi olarak kullanıldığına kanaat getirdiğimiz için istifa etmeyi uygun görüyoruz" dedi.



Türkekal, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Şu an siyasi olarak bizim fikirlerimizi temsil edecek bir oluşum göremediğimiz için siyaset yapmamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.



"Biz bunların oyunlarını biliyoruz"



Manisa'da siyasi durumu kendilerine göre dizayn etmek isteyen kişilerin İYİ Parti ile ilgili de kurdukları bir takım oyunlarını, figüranlarıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün 3-5 kişi İYİ Parti'den istifa etti. Bize kayyum davası açıldı. Genel merkezimize il başkanlığını 3 kişinin yürütmesiyle ilgili bir kayyum davası açıldı. Bu kayyum davasındaki amaç şuydu. Belediye başkanlıkları ve meclis üyeleri listelerinin teslim edilme tarihi Şubat ayının 19'uydu. 14 Şubat'ta sonuçlanacak kayyum davasıyla bu arkadaşlar Manisa'da aday çıkarmamak için ellerinden gelenleri yapacaklardı. 14 Şubat'ta mahkeme bu kayyum davasını açanların davalarını reddetti. Yani kayyum atayamadılar. Bunun üzerine figüranlara verilen görevler yerine getirilmek için çalışma başlattılar. Bugün de meclis üyeliklerinde yer bulamayacaklar ve kayyum davasında başarıya ulaşamayan hatta genel başkanımıza ve genel başkan yardımcılarımıza hakaretten disiplin suçu olarak partiden çıkarılma cezası verilen kişinin okuduğu metinle partimizden istifa ettiğini söylediler. Kesinlikle böyle bir şey yok. Arkadaşlardan metni okuyan kişi zaten partimizden ihraç edilmiş bir kişi. Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız, onun için çalışıyoruz. Geçen sene partiden istifa eden kişiyi bu sene bugün istifa ediyormuş gibi göstermek için arkadaşlar liste yayınlamış. Bunlardan birçoğunun kendilerinin haberi yok. Bunlardan 5-6 kişisi daha önceden partiyle ilişiğini kesmiş ya da disiplin cezasıyla partiden çıkarılmış insanlar. Yani açıklamaya 7-8 kişi geliyor verdikleri liste 70-80 kişi. Biz bunların oyunlarını biliyoruz. Bu oyunlarla Manisa'yı heba ettirmeyeceğiz." - MANİSA

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