İYİ Parti'de istifa şoku - Son Dakika

İYİ Parti'de istifa şoku

28.04.2021 15:11
İYİ Parti'de istifa şoku, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'de istifa şoku yaşandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'de istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Alaşehir İlçe Yönetiminin topluca görevlerinden istifa etmesinin ardından ilçe yönetimi düşerken, İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım, yönetimden 2 kişi olmak üzere toplam 15 kişiyle birlikte İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı ve Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Yıldırım, yönetiminden 2 kişi olmak üzere toplam 15 İYİ Partiliye birlikte İYİ Partiden istifa ederek MHP'ye katıldıklarını açıkladı. MHP'ye katılan yeni isimlere rozetleri MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Ömer Baysal ve MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk tarafından takıldı.

"Evimize MHP'ye geri döndük"

İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Cihan Yıldırım, MHP Alaşehir İlçe binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmasında, "Siyaset millete hizmet yoludur. Bu amaçla siyasete ben ve arkadaşlarım girdik ve büyük ümitler ile İYİ parti saflarına katıldık. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdik ancak geldiğimiz noktada İYİ Parti'de dar ekipçilik anlayışının dışına çıkılamadığını, demokratik teamüllere uygun davranılmadığını görüyoruz. Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi birçok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek izliyoruz. İktidar olalım da nasıl olursa olalım zihniyetini gördük. Yerel siyasette belediyelerde İYİ Parti'yi temsilen belediye kadrosunda olanların her türlü usulsüzlüğü ve gayri hukuki işleri yaptığını gördük. Bunu genel merkeze bildirdik. Lakin hiç dikkate alınmadı. Engellenmedi. BU şartlar altında İYİ Parti'de siyaset yapma imkanımız kalmadığını görerek bizler bu saatten sonra yuvamıza dönüyoruz. Bu saatten sonra MHP'nin başarısı için var gücümüzle çalışacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

Rozet takma programında konuşan MHP MYK üyesi Ali Uçak, "Bugün güzel bir gün. Onur duyduğumuz gurur duyduğumuz bir gün. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir sözünü tüm Alaşehir'e bir kez daha yüksek sesle duyurduğumuz bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin de söylediği gibi bizler politikacı değil bir davanın takipçileriyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte çok iyi anlaşılmıştır ki Türkiye'nin dışarıdan beslenen ve organize edilen oluşumlara, kirli ittifaklara değil milli bir duruşa ihtiyacı vardır. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bugün burada dosta düşmana haykırıyoruz ülkücüler birdir, beraberdir, ülkücülerin çatısı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Derdi ve kaygısı 'Millet' olanın ait olduğu yer bellidir. İYİ Parti'den, İYİ Parti İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ederek partimize katılan değerli dostlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İYİ Parti'den istifa ederek MHP saflarına katılan 15 kişinin MHP Üyelik formları doldurularak rozet takma töreni gerçekleştirildi. - MANİSA

İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku
İYİ Parti'de istifa şoku

İYİ Parti, Hisarcık, Alaşehir, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'de istifa şoku - Son Dakika


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