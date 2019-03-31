Son Dakika Haberleri: İyi Parti'de Meraklı Bekleyiş

İyi Parti'de Meraklı Bekleyiş

1 saat önce

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen partililer, seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen partililer, seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.

Seçim sonuçları, parti girişine kurulan dev ekrandan yansıtılıyor.

Partide oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, partinin müşahitlerince gönderilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileriyle karşılaştırılıyor. Bu sonuçlar, sorunlu bulunması halinde itiraz için partinin hukuk bürosuna iletilecek.

Öte yandan, parti çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.

Genel Merkeze gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonuçları buradan takip ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti, Güncel
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