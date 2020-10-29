İyi Parti'de önemli gelişme! - Son Dakika

İyi Parti'de önemli gelişme!
29.10.2020 17:57
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul il başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul il başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, il başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız, 'Disiplin sürecinin' başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."
-İHA-
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