Son Dakika Haberleri: İyi Parti'de Şok İstifa

İyi Parti'de Şok İstifa

4 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre, Özdağ'ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği belirtildi. Herhangi bir gerekçe ise verilmedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

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