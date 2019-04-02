İyi Parti'de Şok İstifa
4 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre, Özdağ'ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği belirtildi. Herhangi bir gerekçe ise verilmedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
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