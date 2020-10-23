İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan sonra yeni kriz! İstifa eden İsmail Ok: Sarosçu Hasan Seymen, Biden ile görüştü - Son Dakika

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programında Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu ve daha önce ABD Başkan Adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etti.

"HASAN SEYMEN'IN TÜRKİYE SUÇLAMALARI BASINDA YER ALMIŞTIR"

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, "Hasan Seymen'in denge denetleme ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi." ifadelerini kullandı.

HASAN SEYMEN İDDİALARA YANIT VERDİ

Hasan Seymen, kendisi hakkındaki 'Sorosçu musunuz?' ve 'Biden ile görüştünüz mü?' sorularına yanıt verdi. Seymen, "Beni Sorosçu olmakla, Biden'la görüşmem sebebiyle ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcılığı dönemimde Çerkezlerin Türkiye'ye yerleştikten sonra dillerini ve kültürlerini koruyamamaları sebebiyle kullandığım ifadeler nedeniyle haksız şekilde konuşuyor. O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur. 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur. Bu federasyonun genel başkan yardımcısıyken İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratik Enstitü Ankara'da temsilciliği olan yeni anayasa çalışması yapılmış, akabinde denge denetleme mekanizmalarının yeni anayasada yerli yerinde yer alması için bir ağ oluşturma kararı verilmiş. Bize de böyle bir davet geldi. Ben de federasyonu temsilen ağın toplantılarına katıldım. 2011-2013 yılları arasında denge denetleme ağında yer aldık. Bir dönemde sözcülüğünü yaptım. O dönemde Joe Biden Türkiye'yi ziyaret edip o günkü Başbakanımızla görüşecekti. Türkiye'deki sivil toplumla da görüşmek istediklerini belirttiler. 20 kişi Tarabya Oteli'nde Biden ile toplu bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeye ABD Büyükelçiliği, ABD Konsolosluğu ve Türk Dışişleri yetkilileri katıldı." dedi.

İYİ PARTİ FETÖ KRİZİYLE ÇALKALANIYOR

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü olduğu" yönündeki iddiası, İYİ Parti'de bir krize dönüştü.

Kavuncu, kendisine yönelik "itibar suikastı" yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, parti içinde de "disipline sevk edilmeli" sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Akşener ise, Özdağ'ın açıklamalarını "İYİ Parti'nin dağılma sürecine gireceği" şeklinde yorumlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterirken, partisine "siyasi operasyon" yapılmaya çalışıldığı mesajı verdi.