İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi - Son Dakika

İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi

30.10.2020 00:49

İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Özdağ, partinin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını işaret ederek "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlamasının ardından partide başlayan krizde Ümit Özdağ disipline sevk edildi.

Özdağ disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını hatırlatarak İYİ Parti yönetimini eleştirdi. Özdağ'ın Bahadır Erdem'le ilgili çıkışı İYİ Parti'de yeni bir gerginliği başlatacak cinsten.

"PARTİMİZİ BIRAKTIK AMA DAVAMIZI BIRAKMADIK"

Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti GİK Üyesi Bahadır Erdem'in Leyla Zana hakkında tweetini paylaşan Ümit Özdağ'ın açıklaması şöyle oldu: "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir."

İYİ Parti'de yeni krizi! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi

ERDEM "TÜRKİYE'YE BARIŞ GELECEKSE LEYLA ZANA OLMADAN OLMAZ" DEMİŞTİ

Bahadır Erdem 17 Kasım 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın Kürt halkı için ömrünü adamıştır Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz." ifadelerini kullandı.

Bahadır Erdem

ÖZDAĞ, BAHADIR ERDEM'İN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN HAKKINDAKİ ESKİ TWEETLERİ DE PAYLAŞTI

Özdağ ayrıca, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Bahadır Erdem'le ilgili bir mesajını da paylaştı. Koncuk o mesajında "Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?" dedi.

Koncuk o açıklamasında ayrıca, Bahadır Erdem'in Leyla Zana ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında eski paylaşımlarını mesajına ekledi.

İYİ Parti'de yeni krizi! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi


İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi - Son Dakika


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