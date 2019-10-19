İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme
1 saat önce
İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada.
İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, " Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:31
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