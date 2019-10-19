Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme
Son Dakika Ekonomi İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme

İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme

1 saat önce

İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada.

İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme, System.String[]

İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, " Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İYİ Parti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:31 
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