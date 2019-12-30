İYİ Parti'den açıklama: "Kendilerine evet ya da hayır demedik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti'den açıklama: 'Kendilerine evet ya da hayır demedik' - Son Dakika

İYİ Parti'den açıklama: "Kendilerine evet ya da hayır demedik"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "Ayın 2'sinde sabahleyin gruptaki milletvekili arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz.

İYİ Parti'den açıklama:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "Ayın 2'sinde sabahleyin gruptaki milletvekili arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu süreçte nihayi kararı belirleyeceğiz. Biz kendilerine evet ya da hayır demedik" dedi.

Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresini hakkında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bilgilendirme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezine gelerek Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Sonrasında kameralar karşısına geçen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, görüşmeye dair açıklama yaptı.

Erozan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Kendisine bildiklerimizin ötesinde birtakım sorular oldu, onları cevaplandırdı. Biz demokrasiyi içselleştirilmiş bir parti olarak kendi süreçlerimizde önümüzdeki dönemde TBMM'ye tezkere geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Bugün Başkanlık Divanı toplantımız olacak. Ayın 2'sinde sabahleyin gruptaki milletvekili arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu süreçte nihayi kararı belirleyeceğiz. Biz kendilerine evet ya da hayır demedik. Önce tezkerenin gerekçesini okumamız lazım. Dolayısıyla o gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğu konusunda mutlaka bir değerlendirme yapacağız. Davet dediğimiz davetin içeriğini de bilmiyoruz. Ne gibi bir ihtiyaçla davet yapıldı ve bizden ne bekleniyor henüz yeterince bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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