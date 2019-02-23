İyi Parti'den Ak Partili Zeybekci'nin Adaylığına İtiraz (2)

ŞENGÜL: ZEYBEKCİ'NİN ADAYLIĞI İÇİN HİÇBİR ENGEL YOKAK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yazılı bir açıklama yaparak, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde...

ŞENGÜL: ZEYBEKCİ'NİN ADAYLIĞI İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK



AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yazılı bir açıklama yaparak, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engel bulunmadığını bildirdi. İYİ Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Şengül, açıklamasında "Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018'den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu'ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart'taki yerel seçimde Sayın Zeybekci'nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir" dedi.



"İYİ PARTİ, CHP'NİN TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR"



Doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini kaydeden Başkan Şengül, şunları ifade etti:



"CHP'nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir'in aklını bulandırıyor. CHP'nin kuklası olan İYİ Parti'nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. 'Vatan', 'millet', 'adalet' ve 'hak' gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir'den alacak."



"ENDİŞEYE KAPILDILAR"



Başkan Şengül, açıklamasına şöyle devam etti:



"AK Parti olarak İzmir'in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir'de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci'ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart'ta AK Parti ile kavuşacak."



İZMİR,





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