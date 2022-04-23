İyi Parti'den Alp Emeç'in Tutukluluğuna Tepki: Ne Alp Emeç Ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençleri AKP Zulmünden Korkmuyor - Son Dakika

İYİ Parti, Silivri'deki Atatürk heykeli önünde açıklama yaparak Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç'in tutukluluğunu protesto etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Bugün, pudra çeken AKP'nin danışmanları o gençler, kadınları yaralayanlar öldürenler içeride değil ama Alp Emeç içeride. Ne Alp Emeç ne İYİ Parti'nin gençleri ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri AKP zulmünden korkmuyor ve korkmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtseven ve partililerin katılımıyla Silivri'deki Atatürk heykeli önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan Alp Emeç için basın açıklaması yapıldı.

"MÜCADELE AZMİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Alp Emeç'in 9 gün önce atıp 15 dakika sonra sildiği bir tweet sebebi ile Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınması ardından tutuklandığını hatırlatan İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtseven, "Tam 9 gündür ailesinden, sevenlerinden ve eğitiminden ayrılmış bir vaziyette. Sebep, attığı bir tweet. Aslında doğrudan Cumhurbaşkanı'nı da hedef alan bir tweet değil. Eğer iktidar sahipleri yargıya verdikleri talimatlarla, bu uygulamalarla bizlerin mücadele azmimizi kırmak istiyorlarsa şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki; mücadele azmimiz her geçen gün artmaya devam ediyor" diye konuştu. Yurtseven, şöyle devam etti:

"ALP, İLK GÜNKÜNDEN DAHA GÜÇLÜ"

"İktidar istediği amacı elde edemeyecek. Avukat arkadaşlarımızdan bugün Alp'in yanına gidenler oldu. Alp, 9 gün olmasına rağmen ilk günkünden daha güçlü. ve oradan çok daha güçlenmiş şekilde çıkacak. Ne Alp, oradan çıktığında eski Alp olacak ne de Alp'in arkadaşları, ailesi eski insanlar olacak. Bizi zulümle sınamaya devam ettikleri sürece çok daha fazla güçlenmeye devam edeceğiz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ DEĞERİNİ SARSAN HAREKETLERİ EN FAZLA BİZZAT CUMHURBAŞKANI GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR"

Siyasi talimatla iş yapan yargı mensuplarının ve iktidar sahiplerinin amacı Cumhurbaşkanlığı makamının değerini korumak ise yine yanlış yoldalar.

Cumhurbaşkanlığı makamının değeri 20 yaşında yani AK Parti'nin kuruluş tarihinden sonra doğmuş bir gencin attığı tweetle sarsılmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı makamı 2002 doğumlu bir gencin sadece 15 dakikalığına tuttuğu bir tweet sebebi ile ve doğrudan Cumhurbaşkanı'nı hedef alan hiçbir ibare içermeyen bir tweet sebebi ile sarsılmaz. Cumhurbaşkanlığı makamının değeri, yargıya talimat vererek ve yargıya verilen talimatlar sonucunda ülkemizi ifade özgürlüğü anlamında dünyanın en son sıralarına iterek, kabile devletleri ile mukayese edilir hale gelerek sarsılır.

Cumhurbaşkanlığı makamının değerini sarsan hareketleri en fazla bizzat Cumhurbaşkanı gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla bir genci cezalandırmak ve bunun gerekçesini de Cumhurbaşkanlığı makamının değerini korumak ibaresine sığınıyorlarsa çok yanlış yoldalar.

"ADALET KAVRAMINI AYAKTA TUTMASI GEREKEN YARGI MENSUPLARI BU DEĞİRMENE SU TAŞIYOR"

Bugün bu işe en fazla karşı durması gereken, adalet kavramını ayakta tutması gereken, toplum adına bunu yapması gereken yargı mensupları ise bu değirmene su taşımaya devam ediyor. Maalesef işler acısı bir noktadayız ama şunu belirtmek borcumuzun borcu; adalet kavramı öldürülürse, toplumun adalet olan inancı zedelenirse bu sistem ilk önce o değirmene su taşıyan yargı mensuplarını öğütüyor. Dolayısıyla bunu hatırlatmak boynumuzun borcu."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GENÇLERİ AKP ZULMÜNDEN KORKMUYOR VE KORKMAZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise Alp Emeç'in gençliği korkutmak amacıyla tutuklandığını savundu.

Emeç'in 'Arkadaşlarım ümitsizliğe kapılmasın ve korkmasın. Ben sadece beni tutuklayanlar adına utandım' şeklinde açıklama yaptığını anımsatan Erdem, şunları söyledi:

"AKP kindar gençlik istediğini söyledi. Bizim gençlerimiz, bu vatanın evlatları kindar değildir vicdanlıdır. Bugün, pudra çeken AKP'nin danışmanları o gençler, kadınları yaralayanlar öldürenler içeride değil ama Alp Emeç içeride. Ne Alp Emeç ne İYİ Parti'nin gençleri ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri AKP zulmünden korkmuyor ve korkmaz. Sadece bu hukuksuzluğu yapanlar adına utandıklarını söyler. Bütün bu hukuksuzlukları yapanlar utanmıyorsa, yuh olsun onlara" şeklinde konuştu.

Alp Emeç'in ülkeden kaçacağı şüphesi ile serbest bırakılmadığını belirten Erdem, "Alp Emeç ve Alp Emeç gibi bu vatanın evlatları bu ülkeden kaçmaz ama bu hukuksuzlukları yapanlar bu ülkeden kaçar" dedi.

Erdem, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatı doğrultusunda Emeç'in durumunun günbegün takip edildiğini belirtti.

"MİLLETİN EGEMENLİĞİNİN YOK OLDUĞU, DENETLENEMEYEN BİR GÜCÜN NASIL ZALİMLEŞTİĞİNE NASIL ZORBALAŞTIĞINA ALP'İN YAŞADIKLARI İLE HİSSEDİYORUZ"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz ama bugün maalesef milletin egemenliğinin tam olarak hakim olmadığı ucube bir Cumhurbaşkanlığı sistemi ile karşı karşıyayız. Burada olmamızın ana temeli de bu. Milletin egemenliğinin yok olduğu, denetlenemeyen bir gücün nasıl zalimleştiğine nasıl zorbalaştığına Alp'in yaşadıkları ile hissediyoruz" şeklinde konuştu.