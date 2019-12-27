İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, yeni asgari ücrete ilişkin, "Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde, kendisiyle alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bugünün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurgulayan Paçacı, "Bugün Ankaralılara ve tüm milletimize kutlu olsun. Cumhuriyeti bize armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada açıklanan karara da değinen Cihan Paçacı, "Bu kararın bağımsız yargının verebileceği bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Bu siyasi bir cezadır. Ama inanıyorum ki üst mahkeme bu cezayı bozacaktır. Sayın Emin Çölaşan'ın ve Necati Doğru'nun FETÖ'yle ilişkilendirilmesi abesle iştigaldir." açıklamasını yaptı.

Bugün ayrıca yerli otomobilin prototipinin örtüsünün kaldıracağını anımsatan Paçacı, sevinçli olduklarını belirterek, "Umuyorum geçmişte Devrim'deki gibi bir sonuçla karşılaşmayız." diye konuştu.

İktidarla halkın gündeminin çok farklı olduğunu iddia eden Paçacı, çizilen tabloya karşı her ay binlerce kişinin işini kaybettiğini savundu.

Üniversiteyi bitiren gençlerin yarıya yakınının işsiz olduğuna vurgu yapan Paçacı, "Geniş tanımlı işsiz sayımız 7 milyon 200 bin. 15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı yüzde 27. Türkiye gençleri ile övünürken, bugün bu gençlerimiz kahve köşelerinde vakit geçirmekte." dedi.

Gelecek yıl için açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Paçacı, Türkiye'de 6,5 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını, dün açıklanan rakamın aileleriyle birlikte 25 milyon civarında kişiyi ilgilendirdiğini dile getirdi.

İYİ Parti olarak daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonunun göstermelik olduğunu söylediklerini anımsatan Paçacı, yine parti olarak asgari ücretten vergi alınmamasını önerdiklerinin altını çizdi.

Yaptıkları değerlendirmeler sonucu asgari ücretinin vergiden muaf tutularak 2 bin 650 lira olmasını önerdiklerini bildiren Paçacı, şunları kaydetti:

"Bu rakamdan iş insanları memnundu, vergi olmayacağı için. İşçi de memnundu. Bugün yüzde 15 diye ifade edilen zam aslında gerçek reel enflasyon oranını bile karşılamaktan uzaktır. Sayın Bakan 'asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik' dedi. Yüzde hesabıyla asgariye ücretliye verilen zam izah edilemez. Yüzde hesabıyla yanlış yere gidersiniz, siz reel olarak verdiğiniz zamma bakın. Verilen zam toplam 300 lira, günlük 10 TL'dir. Asgari ücretlimize görülen zam günlük 10 liradır. Bir ülkenin 25 milyonunu ilgilendiren bir konuda, 10 lira zammı reva görenlerin vicdanlarının sorgulanması gerekir. Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde, kendisiyle alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."