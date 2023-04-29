İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu'ndan Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin - Son Dakika
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İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu'ndan Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

29.04.2023 12:19

En son zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikle gündem olan Selçuk Bayraktar'ı ziyaret etti. İnsansız savaş uçağı KIZILELMA önünde çekildikleri fotoğrafları paylaşan Ağıralioğlu, "Millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar." dedi.

Geçtiğimiz ay Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır eleştiriler getiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etmişti.

BAYRAKTAR KARDEŞLERE ZİYARET

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ağıralioğlu, Baykar şirketinin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar'la insansız savaş uçağı Kızılelma önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Selçuk Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları polemikle gündeme gelen Bayraktar kardeşleri ziyaret eden vekil, şu ifadeleri kullandı: "Bu gayretler azizdir! Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatan'ına; 783.562 km2 vatan toprağından gönül coğrafyamıza; millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar..."

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Selçuk Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Selçuk Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

"YÜK HALİNE GELDİM"

Ağıralioğlu istifa sonrası yaptığı açıklamada, "İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim. Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz." demişti.

YORUMLAR (15)
  • engin akçadağ: yazık Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
  • Fırat Duran: Şunları partideyken yapsanız, hani hepiniz vatan millet düşünüyorsunuz ya? Şu ortak değerde bari bütün parti liderleri bir araya gelsi, siyaseti bıraksa bayraktar ve diğer güzel yürekli insanların ortaya koyduğu ürünlere destek olsanız, el ele hep birlikte güçlü Türkiye deseniz. Ne güzel olurdu. Cevap Yaz 50 8 Yayından Kaldır
  • İsimsiz : Bu tür projelere destek verenler muhalefet partileri içinde barindirilmiyor maalesef..Kendi secmenleri hemen AKP li yaftasi yapıştırıyor..Öyle bir seçmen kitlesi var karşımızda... 9 3 Yayından Kaldır
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