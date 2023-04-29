İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu'ndan Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

Geçtiğimiz ay Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır eleştiriler getiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etmişti.

BAYRAKTAR KARDEŞLERE ZİYARET

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ağıralioğlu, Baykar şirketinin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar'la insansız savaş uçağı Kızılelma önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları polemikle gündeme gelen Bayraktar kardeşleri ziyaret eden vekil, şu ifadeleri kullandı: "Bu gayretler azizdir! Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatan'ına; 783.562 km2 vatan toprağından gönül coğrafyamıza; millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar..."

"YÜK HALİNE GELDİM"

Ağıralioğlu istifa sonrası yaptığı açıklamada, "İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim. Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz." demişti.