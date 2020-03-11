İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti - Son Dakika

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İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takması Vural'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:47 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takması
Vural'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti. (11)
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