İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti - Son Dakika

İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takması Vural'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takması

Vural'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti. (11)

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:47 Kaynak: AA
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