İYİ Parti'den BAKSAN projesine destek - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk, Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kentteki siyasi parti temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk ve İlçe Başkan Yardımcısı Tamer Özdemir, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kent gündemine ilişkin görüş alışverişinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesi de konuşuldu. İsmail Türk, "Ahmet Başkanımızı ziyaret ederek BAKSAN'ın yeniden projelendirilmesi hakkında bilgi alışverişimiz oldu. Bizim bu konudaki düşüncelerimizin kendisini destekleyici nitelikte olduğunu bildirdik. Bugün de konu hakkında görüşme şansımız oldu, teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç ise Millet İttifakı'na ilişkin görüşlerini paylaşarak, "CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında ve önemli bir siyasi güç durumunda. Eskişehir'de de yerel seçimlerde İYİ Parti bölgemizde bizleri destekledi. Bu alandaki çalışmalarımız da başarılı şekilde ilerledi. Diliyorum bu birliktelik, Millet İttifakı'nın iktidarına kadar devam edecek. Biz bu birliktelikten son derece memnunum, ilişkilerimiz son derece sıcak. Bir şey beklemeden karşılıklı olarak ülke ve şehrimiz adına önemli şeyler konuşuyoruz. Önümüzdeki genel ve yerel seçimde, iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Birlikte, el ele yürüyerek iktidara geleceğiz. Sonrasında Türkiye; Millet İttifakı'nın hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, güçlendirilmiş parlamentoyu tanıyan ekipleri ile yoluna devam edecek. BAKSAN konusunda da hak sahiplerinin kazanımlarını koruyarak ve iyileştirerek güzel bir çalışma ortaya koyma niyetindeyiz. Bu konuda da desteklerini esirgemeyen İYİ Partili dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR