Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den Başkan Acar'a Ziyaret

İyi Parti'den Başkan Acar'a Ziyaret

1 saat önce

İYİ Parti Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İyi Parti'den Başkan Acar'a Ziyaret, System.String[]
İYİ Parti Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi sonrasında belediye başkanlıklarında hareketlilik sürüyor. İYİ Parti Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Zekai Aydın, Ali Altınok ve Mehmet Çağlar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ederek, yeni dönem için hayırlı olması temennisinde bulundu. Acar, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Coşkun Ünal, İYİ Parti, Güncel
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