İyi Parti'den Başkan Acar'a Ziyaret
1 saat önce
İYİ Parti Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
İYİ Parti
Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal
ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri, Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar
'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi sonrasında belediye başkanlıklarında hareketlilik sürüyor. İYİ Parti Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Zekai Aydın
, Ali Altınok ve Mehmet Çağlar
, Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ederek, yeni dönem için hayırlı olması temennisinde bulundu. Acar, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
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