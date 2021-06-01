İYİ Parti'den başkan Besim Dutlulu'ya ziyaret - Son Dakika

31 Mart seçimlerinde güzel bir dayanışma içerisinde mücadele ettiklerini dile getiren Hasan Eryılmaz, "Akhisar Belediyemizin ve kıymetli Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun başarılı çalışmalarını her zaman yakından takip ediyor ve gururlanıyoruz. Bugün, il ve Akhisar ilçe yönetimimiz ile birlikte Akhisar Belediyemizi ziyaret ettik. Geçmişte elde ettiğimiz başarıları, gelecekte de kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimizi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Besim Dutlulu, "Çok değerli İYİ Parti İl Başkanımız Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı ve yönetimini belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak Akhisar'ımızı ve ülkemizi her zaman bir adım ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın yanı sıra, Siyasi İşler Başkanı Erhan Dumlu, İl Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Yılmaz, İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, İyi Partili meclis üyeleri Gökhan Köse, Mustafa Ali Kındıroğlu, İbrahim Emre Ursavaş, Nurullah Zağlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Tuncay Engin, Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk yer aldı.