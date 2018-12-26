İYİ Parti'den 'Binali Yıldırım' açıklaması
1 saat önce
İYİ Parti Genel Sekreterİ Cihan Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz.
İYİ Parti
Genel Sekreterİ Cihan Paçacı
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın adaylığı ile ilgili, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23
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