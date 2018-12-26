Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den 'Binali Yıldırım' açıklaması

İYİ Parti'den 'Binali Yıldırım' açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti Genel Sekreterİ Cihan Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz.

İYİ Parti'den 'Binali Yıldırım' açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Genel Sekreterİ Cihan Paçacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili, "Belki hukuken etmesi gerekmeyebilir ama siyasi etik gereği bulunduğu makamdan istifa etmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23 

Ekonomi
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