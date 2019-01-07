İyi Parti'den 'Çatı' Aday Açıklaması
14 dakika önce
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın 'çatı' aday olmadığını söyledi.
İYİ Parti Adıyaman
İl Başkanı Kenan Doğan
, Saadet Partisi
'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal
'ın 'çatı' aday olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Belediye başkan Adayı Ahmet Faruk
Ünsal'ın sosyal medya ve yerel medyada 'çatı' aday olduğu yönündeki haberler üzerine İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, açıklama yaptı.
Kenan Doğan açıklamasında, "Gerek sosyal medyada gerekse yerel medyada Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ahmet Faruk Ünsal
'ın, İYİ Parti tarafından da desteklendiği yolundaki haberler bilgimiz dışındadır. Konu ne il teşkilatlarımızda görüşülmüş nede Genel Merkezimiz tarafından bizlere aktarılmıştır. Kendi adayımızı bu hafta içerisinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi