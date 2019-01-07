Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den 'Çatı' Aday Açıklaması

İyi Parti'den 'Çatı' Aday Açıklaması

14 dakika önce

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın 'çatı' aday olmadığını söyledi.

İyi Parti'den 'Çatı' Aday Açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın 'çatı' aday olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Belediye başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın sosyal medya ve yerel medyada 'çatı' aday olduğu yönündeki haberler üzerine İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, açıklama yaptı.

Kenan Doğan açıklamasında, "Gerek sosyal medyada gerekse yerel medyada Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ahmet Faruk Ünsal'ın, İYİ Parti tarafından da desteklendiği yolundaki haberler bilgimiz dışındadır. Konu ne il teşkilatlarımızda görüşülmüş nede Genel Merkezimiz tarafından bizlere aktarılmıştır. Kendi adayımızı bu hafta içerisinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Kenan Doğan, Ahmet Faruk Ünsal, İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı

Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:56:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den 'Çatı' Aday Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]