İYİ Parti lideri Meral Akşener, Barın'da Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türkleri'ne yönelik gerçekleştirilen 5 Nisan 1990'daki katliamlar nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#BarınKatliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tehditvari bir açıklamada bulunan Çin Ankara Büyükelçiliği ise "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımına tokat gibi bir yanıt geldi. Paylaşımda, "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun" denilerek Meral Akşener'in tokat attığı bir görsele yer verildi.
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika › Güncel › Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt - Son Dakika