Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt - Son Dakika

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt

06.04.2021 18:52
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt, System.String[]

Meral Akşener'in Barın Katliamı paylaşımına, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" yanıtını veren Çin Ankara Büyükelçiliği'ne İYİ Parti resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir yanıt geldi. Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçisi, Akşener ve Yavaş'ı hedef alan paylaşımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Barın'da Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türkleri'ne yönelik gerçekleştirilen 5 Nisan 1990'daki katliamlar nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#BarınKatliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TEHDİTVARİ AÇIKLAMA

Akşener'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tehditvari bir açıklamada bulunan Çin Ankara Büyükelçiliği ise "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'den Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne tokat gibi yanıt

TOKAT GİBİ YANIT

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımına tokat gibi bir yanıt geldi. Paylaşımda, "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun" denilerek Meral Akşener'in tokat attığı bir görsele yer verildi.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt

İYİ Parti, Çin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den tokatlı yanıt - Son Dakika


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