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İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ne ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ne ziyaret

05.07.2021 16:07
İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ne ziyaret, System.String[]

İYİ Parti heyetini ağırlayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'in köklü bir sanayi geçmişine sahip olduğunu belirtertti.

BAŞKAN KÜPELİ, İYİ PARTİ'Yİ AĞIRLADI

İYİ Parti heyetini ağırlayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'in köklü bir sanayi geçmişine sahip olduğunu belirterek, Eskişehir OSB'de artan yatırımların ve üretimin etkisiyle bu yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 21, doğalgaz tüketimi ise yüzde 14 artış gösterdiğini dile getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Can Pamir, İl Başkanı Eren Ekmen, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Özkara, Ekonomi ve Kalkınma Politikalar Sorumlusu Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Bakırhan ve İl Sekreteri Kazım Karaca'dan oluşan heyet, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir OSB'ne yatırımcıların ilgisi yoğun

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'nin çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eskişehir'in konumu ve sağladığı avantaj itibariyle bölgeye yatırımcıların ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Küpeli, Eskişehir OSB'de büyük çaplı yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalarla görüşmelerin sürdüğünü ve kısa sürede bu görüşmelerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını iletti.

KOBİ-OSB'de 142 firmaya yer tahsis edildi

Eskişehir sanayinin yüzde 80'lik bölümünün Eskişehir OSB'de faaliyet gösterdiğini belirten EOSB Başkanı Nadir Küpeli "Eskişehir OSB'de yeni yatırımcılarımıza yer tahsislerimiz bütün hızıyla sürüyor. Bu yılın ilk 5 ayında 14 yeni yatırımcımıza OSB'den 236 bin metrekare yer tahsis ettik. Yakın zamanda ise 450 bin metrekarelik alanda kurduğumuz 2. KOBİ-OSB'de ise gelen taleplere cevap verdik ve 142 firmaya yer tahsisi yaptık. Hem büyük yatırımcılarımıza hem de küçük ve orta boy tüm sanayicilerimize uygun yatırım ortamı sağlayarak, sanayimizin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Eskişehir OSB alan olarak büyürken, firmalarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimleri de bir artış içinde. Bu yılın ilk 5 aylık dönemindeki elektrik tüketimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarken, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 14 arttı. 2019 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ise elektrik tüketimimiz yüzde 9, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 11 artmış durumda. Eskişehir sanayi tüm hızıyla gelişmesini sürdürüyor" dedi.

Üreticilerin ve sanayicilerin yanındayız

Ziyarete ilişkin konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Eskişehir'in ülkenin önemli sanayi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Yılmaz, sanayicilerin sorunlarını yerinde tespit etmek için Eskişehir OSB'ni ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Sanayicilerimizin sorun ve önerilerini dinlemek ve çözüm yollarını birlikte geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Üreticilerin ve sanayicilerin yanındayız. Biz parti olarak sanayicilerimiz, üretim ve yatırım yaparken, geleceklerini öngörebilecekleri bir ekonomi vaat ediyoruz" dedi.

İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ne ziyaret

İYİ Parti, Eskişehir, Doğalgaz, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ne ziyaret - Son Dakika


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