İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Mehmet Ektaş ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarete ilişkin konuşan İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Mehmet Ektaş, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini, bu zorlu sürecin el birliğiyle aşılacağını belirtti. Ektaş, pandemi süresince üretimin durmaması ve çarkların dönmesi için sanayicilerin ve çalışanların fedakarca mücadele ettiğini söyleyerek, üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, pandemi sürecinde Eskişehir sanayisinde yaşananlar ve normalleşme dönemindeki gelişmeler ve sanayicilerin beklentilerini aktardı. Başkan Küpeli, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs mart ayında ülkemizde etkisini göstermesiyle birlikte sanayicilerimizi olumsuz olarak etkiledi. Bu süreçte virüsün sanayicimize ve şehrimize olan etkilerini en aza indirmek için yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımızla önemli kararlar alarak, uyguladık. Sanayide çarkların durmaması için firmalarımızla düzenli iletişim halinde olarak ihtiyaçlarını tespit ettik. Normalleşme süreciyle bölgemizde çarklar daha hızlı dönmeye başladı. Elimizdeki rakamlar gelecek adına umut verici. Sanayideki toparlanma hızla devam ediyor ama sanayicilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç var" dedi. - ESKİŞEHİR