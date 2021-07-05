İYİ Parti'den Eskişehir OSB'ye ziyaret

İYİ Parti heyetini ağırlayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'in köklü bir sanayi geçmişine sahip olduğunu belirterek, Eskişehir OSB'de artan yatırımların ve üretimin etkisiyle bu yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 21, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 14 artış gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Can Pamir, İl Başkanı Eren Ekmen, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Özkara, Ekonomi ve Kalkınma Politikalar Sorumlusu Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Bakırhan ve İl Sekreteri Kazım Karaca'dan oluşan heyet, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Küpeli, Eskişehir OSB'nin çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eskişehir'in konumu ve sağladığı avantaj itibarıyla bölgeye yatırımcıların ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Küpeli, Eskişehir OSB'de büyük çaplı yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalarla görüşmelerin sürdüğünü ve kısa sürede bu görüşmelerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

KOBİ-OSB'de 142 firmaya yer tahsis edildi

Eskişehir sanayisinin yüzde 80'lik bölümünün Eskişehir OSB'de faaliyet gösterdiğini belirten EOSB Başkanı Nadir Küpeli "Eskişehir OSB'de yeni yatırımcılarımıza yer tahsislerimiz bütün hızıyla sürüyor. Bu yılın ilk 5 ayında 14 yeni yatırımcımıza OSB'den 236 bin metrekare yer tahsis ettik. Yakın zamanda ise 450 bin metrekarelik alanda kurduğumuz 2. KOBİ-OSB'de ise gelen taleplere cevap verdik ve 142 firmaya yer tahsisi yaptık. Hem büyük yatırımcılarımıza hem de küçük ve orta boy tüm sanayicilerimize uygun yatırım ortamı sağlayarak, sanayimizin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Eskişehir OSB alan olarak büyürken, firmalarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimleri de bir artış içinde. Bu yılın ilk 5 aylık dönemindeki elektrik tüketimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarken, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 14 arttı. 2019 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ise elektrik tüketimimiz yüzde 9, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 11 artmış durumda. Eskişehir sanayi tüm hızıyla gelişmesini sürdürüyor" dedi.

"Üreticilerin ve sanayicilerin yanındayız"

Ziyarete ilişkin konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Eskişehir'in ülkenin önemli sanayi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Yılmaz, sanayicilerin sorunlarını yerinde tespit etmek için Eskişehir OSB'yi ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Sanayicilerimizin sorun ve önerilerini dinlemek ve çözüm yollarını birlikte geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Üreticilerin ve sanayicilerin yanındayız. Biz parti olarak sanayicilerimiz, üretim ve yatırım yaparken, geleceklerini öngörebilecekleri bir ekonomi vaat ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR