Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den Film Yapımcılarına Destek

İyi Parti'den Film Yapımcılarına Destek

1 saat önce

İYİ Parti milletvekili Yasin Öztürk ve bazı Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, film yapımcılarıyla sinema sanatçılarına destek için yapılan basın açıklamasına katıldı.

İyi Parti'den Film Yapımcılarına Destek, System.String[]
İYİ Parti milletvekili Yasin Öztürk ve bazı Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, film yapımcılarıyla sinema sanatçılarına destek için yapılan basın açıklamasına katıldı.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bir alışveriş merkezindeki sinema salonu önünde basın açıklaması yapıldı.

Film yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan soruna ilişkin basın açıklamasına, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı Genel İdare Kurulu üyeleri de katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk, devletin, kısıtlı sermaye birikimiyle film yapmaya çalışan yapımcıların ve sinema emekçilerinin hakkını koruması gerektiğini ifade etti.

Parti olarak sanatçıların, yapımcıların ve film üreticilerinin yanında olduklarını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı yapımcı ve işletmeci arasında maliyet ve karlılık tartışmalarına son vermeli, konuyu sektörün tüm paydaşlarını toplayıp hiçbir tarafı mağdur etmeden çözmelidir. Yüksek fiyata ve gelişen alternatiflere rağmen sinemaya giden, tartışmanın tarafı olmayan sinema izleyicisi cezalandırılmamalıdır."

Sinema bileti fiyatlarının yüksek, sinemalarda bulunan büfelerde satılan su ve mısır gibi ürünlerin fiyatlarının ise fahiş olduğunu dile getiren Öztürk, "Öncelikle bilet fiyatlarının izleyiciyi sinema salonlarına çekecek biçimde düzenlenmesi, büfe fiyatlarının ise makul seviyeye çekilmesi gerekmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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